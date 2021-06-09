إصابة اللاعب الإسباني دييغو يورنتي بفيروس كورونا

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مدريد: بات المدافع الدولي الاسباني دييغو يورنتي ثاني لاعب يُصاب بفيروس كورونا، بعد يومين من اصابة قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة مساء الثلاثاء.

وعبّر الاتحاد في بيان عن "أسفه للاعلان عن أن فحص المدافع دييغو يورنتي جاء إيجابيًا عقب الفحوصات الأخيرة التي أجريت صباح الثلاثاء في مقر تدريب المنتخب الوطني في لاس روساس".

وعلى غرار ما حصل مع لاعب الوسط والقائد بوسكيتس، أكد الاتحاد الاسباني أن يورنتي "سيغادر هذه الأمسية (بين الثلاثاء - الأربعاء) المنتخب الوطني في سيارة طبية احترامًا للبروتوكول الصحي".

وكان منتخب "لا روخا" تنفس الصعداء بعد الفحوصات الأولية التي أجريت الإثنين وأعقبت اصابة بوسكيتس بـ "كوفيد-19"، إذ جاءت جميع نتائج المسحات سلبية بحسب ما أعلن الإتحاد المحلي للعبة.

غير أن خبر اصابة مدافع ليدز يونايتد الانكليزي البالغ 27 عامًا وقع كالصاعقة على رؤوس المسؤولين، بعد ساعات عدة من فوز المنتخب الذي خاض اللقاء بفريق دون 21 عامًا على ليتوانيا برباعية نظيفة في ليغانيس، بالقرب من مدريد الثلاثاء.

وكان من المفترض أن تخوض اسبانيا اللقاء بالفريق الأوّل، إلا ان اللاعبين يخضعون حاليًا لاجراءات العزل الصحي بعد اصابة بوسكيتس.

وكان مدرب "لا روخا" لويس أنريكي استدعى في اليومين الاخيرين 6 لاعبين احتياط إلى القائمة من أجل تدراك أي حالات غياب إضافية بسبب فيروس كورونا، من بينهم حارس تشلسي الانكليزي كيبا أريسابالاغا وبطل العالم 2010 راوول ألبيول (فياريال) ومهاجم ليدز رودريغو مورينو...

وتم وضع اللاعبين الجدد في "فقاعة موازية" للخضوع للتمارين الأربعاء باشراف أنريكي في مقر المنتخب في لاس روساس، شمال -غرب العاصمة مدريد.

كما أعلن وزير الرياضة الاسباني أن اللاعبين سيحصلون على اللقاح الأربعاء.

وتخوض إسبانيا مبارياتها في المجموعة الخامسة على أرضها في إشبيلية حيث تبدأ مشوارها الإثنين أمام السويد التي بدورها أعلنت عن حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفها، من بينها الموهبة الشابة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي ديان كولوشيفسكي (21 عامًا).

وتلعب لاحقًا بطلة أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012 أمام سلوفاكيا وبولندا في 19 و23 الحالي.

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