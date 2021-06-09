"الخير فيما اختاره الله".. ساسي يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، أنه يعتز بالفترة الأهم في حياته والتي قضاها بالقلعة البيضاء، مشيراً الى أنه قريباً سوف يوضح كل الحقائق.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك الموسم الحالي، ولم تتوصل إدارة الزمالك وساسي لأي اتفاق بشأن تجديد التعاقد لفترة أخرى.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك".

وتابع "ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات".

واختتم رسالته قائلاً "الخير فيما اختاره الله، وقريباً سوف اوضح كل الحقائق".

وسبق وصرح ساسي لوسائل الإعلام في تونس على هامش إنضمامه لمعسكر المنتخب التونسي، أنه سوف يكشف كل الحقائق ويعلن عن مصيره بعد انتهاء التوقف الدولي.

وصرح حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك في وقت سابق، أن الإدارة تنتظر عودة فرجاني ساسي من تونس من أجل حسم تجديد عقده.