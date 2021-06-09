الصحة التونسية ترفض حضور جماهير الترجي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رفضت وزارة الصحة في تونس طلبات جماهير الترجي بحضور مباراة فريقها أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 19 من الشهر الجاري.

ووفقاً لجريدة "الصباح" التونسية، نظمت جماهير الترجي وقفات أمام مقر وزراة الصحة للمطالبة بحضور مواجهة الأهلي المرتقبة.

لكن رد فوزي مهدي وزير الصحة التونسي بأن الأمر غير ممكن، نظراً لأن حضور الجماهير في المباريات يُساهم في انتشار وباء فيروس.

وكانت إدارة الترجي قد حاولت الحصول على موافقة بحضور 15 ألف متفرج بمخاطبة الاتحاد الإفريقي، ووزارة الصحة في تونس.

لكن يطلب "كاف" موافقة حكومية أولاً من أجل السماح بحضور الجماهير، نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا في كل أنحاء العالم في الوقت الراهن.