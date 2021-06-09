يويفا يعلن وقف الإجراءات التأديبية ضد أندية مشروع السوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بياناً يؤكد خلاله وقف الإجراءات التأديبية التي كانت قد أعلنت البدء في اتخاذها ضد أندية مشروع السوبر ليج.

وكان "يويفا" أعلن في وقت سابق فتح تحقيق تأديبي ضد أندية ريال مدريد، يوفنتوس وبرشلونة، بشأن استمرارهم في بطولة السوبر ليج.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أنه تم وقف الإجراءات التأديبية التي كانت قد أعلنت البدء في اتخاذها ضد أندية ريال مدريد، يوفنتوس وبرشلونة، إلى إشعار آخر.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن أن 9 أندية من أصل 12 ناديًا تخلت بشكل رسمي عن فكرة خوض السوبر ليج وهي أرسنال، إنتر، تشيلسي، أتلتيكومدريد، ميلان، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، توتنهام.

جدير بالذكر أن الأندية الثلاثة رفضت في وقت سابق، الإجراءات التي كان "يويفا" ينوي فتحها، مشيرة إلى أنها تهديدات غير مقبولة.