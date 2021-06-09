تعرف على جدول ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية فى تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز البرازيل وتعادل الارجنتين، والتي أقيمت فجر اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وعلى ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو بالعاصمة الباراجويانية أسونسيون قاد الهداف التاريخي الثاني لمنتخب البرازيل “نيمار جونيور” بلاده إلى فوز ثمين خارج الديار أمام بارجواي بهدفين دون رد، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة أميركا اللاتينية في تصفيات المونديال برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين التي تعادلت في وقت سابق اليوم الاربعاء مع كولومبيا.

فيما أهدر منتخب الأرجنتين الفوز في الرمق الأخير أمام منتخب كولومبيا 2-2، وتقدم راقصو التانجو بهدفين في أول عشر دقائق، الأول عبر كريستيان روميرو محولا برأسه ضربة حرة من رودريغو دي بول (3) والثاني للياندرو باريديس بعد توغل جميل داخل المنطقة (8).

لكن البدلاء الكولومبيين قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بمساعدة من الحارس دافيد أوسبينا أمام النجم ليونيل ميسي ورفاقه، فسجل لويس موريال من نقطة الجزاء بعد خطأ من نيكولاس أوتامندي على ماتيوس أوريبي (51) ثم اقتنص بورخا هدفا قاتلا في الرمق الأخير محولا عرضية خوان كوادرادو (90+4).

وواصل منتخب البرازيل صدارته لجدول ترتيب المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 12 لمنتخب الارجنتين، و9 للاكوادور في المجموعة الموحدة التي تضم عشرة منتخبات ويتأهل عنها أربعة مباشرة إلى المونديال المقبل.

جدول ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022 بعد فوز البرازيل وتعادل الارجنتين

منتخب البرازيل 18 نقطة

منتخب الارجنتين 12 نقطة

منتخب الاكوادور 9 نقاط

منتخب اوروجواي 8 نقاط

منتخب كولومبيا 8 نقاط

منتخب باراجواي 7 نقاط

منتخب تشيلي 6 نقاط

منتخب بوليفيا 5 نقاط

منتخب فينزويلا 4 نقاط

منتخب بيرو 4 نقاط