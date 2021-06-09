تعرف على جدول ترتيب مجموعة بعد مباراة لبنان وتركمانستان فى تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021، لحساب الجولة الثامنة.

تعرض منتخب لبنان للخسارة أمام تركمانستان 2-3 اليوم الأربعاء على ستاد مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وفى مباراة آخري لصالح نفس الجولة انفرد منتخب كوريا الجنوبية في صدارة المجموعة الثامنة بعد فوزه على سريلانكا 5-0، فى المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد مدينة غويانغ في كوريا الجنوبية.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده في صدارة ترتيب المجموعة إلى 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للبنان، و9 نقاط من ست مباريات لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا، في حين انسحب منتخب كوريا الشمالية بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقام الجولة الأخيرة في المجموعة يوم الأحد القادم 13 يونيو، حيث تقام مباراة واحدة تلتقي فيها كوريا الجنوبية مع لبنان في مواجهة حسم الصدارة.

وكانت المباريات السابقة لمنتخب لبنان شهدت فوزه على تركمانستان 2-1 وعلى سريلانكا 3-0 قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0 ويفوز على سريلانكا 3-2.

في المقابل فاز منتخب تركمانستان على سريلانكا 2-0 ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 0-2 وأمام لبنان 1-2 وفاز على سريلانكا 2-0، قبل أن يخسر أمام كوريا الجنوبية 0-5.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

جدول ترتيب مجموعة لبنان في تصفيات كأس العالم 2022 بعد مباراة تركمانستان

منتخب كوريا الجنوبية 13 نقطة – لعب 5 مباريات

منتخب لبنان 10 نقاط – لعب 5 مباريات

منتخب تركمانستان 9 نقاط – لعب 6 نباريات

منتخب سريلانكا بدون نقاط – لعب 6 مباريات

منتخب كوريا الشمالية – انسحب