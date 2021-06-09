الامارات | "فيفا" يتوصل إلى تسوية في قضية بث كأس العالم عبر "سفن سياحية"

شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يتوصل إلى تسوية في قضية بث كأس العالم عبر "سفن سياحية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أن نزاعه مع شركة (تي يو آي كروزس) الألمانية للرحلات البحرية حول بث مباريات كأس العالم على متن سفن سياحية من المقرر حله في تسوية أمام إحدى محاكم مدينة هامبورج الألمانية. وأقام فيفا دعوى قضائية ضد الشركة الألمانية بعدما قامت ببث مباريات كأس العالم للرجال عام 2018 وللسيدات في العام التالي مجانا على متن سفنها عبر محطتي (أيه آر دي) و(زد دي إف) الألمانيتين، اللتين لهما حقوق بث المباريات في ألمانيا.

وأوضح فيفا أن شركة (تي يو آي كروزس) ليس لديها ترخيص لمثل هذا البث بناءً على التغذية الأساسية للفيفا في المياه الدولية. وأوضح بيان الاتحاد أن محكمة هامبورج الجزئية ذكرت قبل شهرين أن الشركة الألمانية كان يتعين عليها احترام حقوق فيفا.

وأضاف فيفا أنه بموجب التسوية، ستعترف الشركة بحقوق البث الخاصة بالفيفا على التغذية ة الأساسية وستمتنع عن استخدامها في أنظمتها على متن السفن، حتى عبر أصحاب الحقوق (محطتي أيه آر دي، زد دي إف) ما لم تحصل على ترخيص.

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