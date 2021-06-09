الامارات | أحمد بن محمد يكرّم حميد القطامي تقديراً لإسهاماته في خدمة الحركة الأولمبية

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يكرّم حميد القطامي تقديراً لإسهاماته في خدمة الحركة الأولمبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية حميد القطامي، النائب الأول السابق لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لما قدمه من إسهامات خلال فترة عمله ضمن أسرة اللجنة، وما بذله من جهود في خدمة الحركة الأولمبية في دولة الإمارات وإعلاء القيم الأساسية للميثاق الأولمبي، وتفعيل دور اللجنة في دفع مسيرة التطوير الرياضي نحو آفاق جديدة من التميز بما يتماشى مع مكانة دولة الإمارات الرائدة وتحقيقاً لطموحات القيادة الرشيدة في اعتلاء أبطال الإمارات في مختلف الرياضات منصات التتويج ضمن أكبر المحافل الرياضية العالمية.

وأعرب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عن كامل تقديره للدور المؤثر الذي اضطلع به حميد القطامي في تعزيز الحركة الأولمبية ورفعة مكانتها في دولة الإمارات، مؤكداً أن إسهاماته كان لها بالغ الأثر في دعم أهداف اللجنة ورسالتها ودورها الرئيسي، لاسيما في تطوير المساقات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالحركة الأولمبية الوطنية، وتحفيز روح المنافسة بين الرياضيين لرفع مستوى الأداء وتحقيق مستويات أرقى من التميز الرياضي، ونشر المبادئ الرئيسية للحركة الأولمبية، كذلك التشجيع على تعزيز تواجد المرأة في المشهد الرياضي، أسوة بباقي القطاعات، متمنياً سموه كل التوفيق والسداد لحميد القطامي، ومؤكداً أن عطاءه سيبقى علامة فارقة في تاريخ اللجنة الأولمبية الوطنية.

من جانبه، أعرب حميد القطامي عن بالغ الشكر والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن هذا التكريم ليس بالأمر الغريب على سموه، وأن قيمة الوفاء ستظل من الشيم الأساسية لشعب الإمارات في كل وقت وحين، وأن دولة الإمارات تقدم دائماً القدوة في الحفاوة بأبنائها الذين أخلصوا لها العطاء بهدف أن يظل اسم الإمارات دائماً مرتبطاً بالتميز والنجاح، ولتبقى رايتها عالية خفاقة على الدوام في أكبر المحافل الدولية وأهمها في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي الذي يحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة التي لم تبخل يوماً بتقديم كافة الضمانات اللازمة لتأكيد الريادة الإماراتية في ساحات المنافسة ضمن مختلف الرياضات.

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