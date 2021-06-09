شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: حزين لعدم خوض نهائي كأس الرابطة مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق روما الإيطالى، حزنه الشديد من عدم الحصول على الفرصة لقيادة توتنهام في نهائي كأس الرابطة والذي خسره الفريق أمام مانشستر سيتي، حيث تمت إقالة المدرب البرتغالي من تدريب توتنهام قبل المباراة النهائية بأقل من أسبوع.

وقال مورينيو لصحيفة «ذا صن»، البريطانية: «نجحت مع مانشستر يونايتد في الفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الأول، وكانت لدي رغبة في المزيد، لدي تفاؤل لكن مع واقعية، عندما توجنا بالدوري الأوروبي والكأس المحلي، كان لدي رغبة في تقوية قائمة اللاعبين، التي كنت أرى أنها غير كافية لتحقيق الخطوة التالية، في الموسم التالي أنهينا الدوري في المركز الثاني وكان هناك حالة سعادة بذلك، ولكن بالنسبة لي الإنهاء في المركز الثاني يعني موسم سيئ، عند النظر إلى عدد الألقاب التي توجت بها في مسيرتي، هناك 25 لقبا ونصف، وذلك النصف هو النهائي الذي لم أخضه مع توتنهام، بالطبع أشعر بالإحباط من عدم خوضه، حيث كانت لدي فرصة التتويج بلقب مع ناد لا يملك الكثير، كان ذلك حلما بالنسبة لي، ولكن في النهاية لم يكن القرار لي».