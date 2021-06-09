شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يشيد بالحضارة المصرية وتجهيزات بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث خلال تواجده بمصر لمتابعة فاعليات بطولة العالم للخماسى الحديث للكبار وبطولة العالم لليزر رن - والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨الى ١٤ يونيو ٢٠٢١ - على زيارة متحف الحضارة المصرية ومنطقة الاهرامات بالجيزة، حيث رافقه خلال الجولة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسى الحديث.

وقد اعرب شورمان عن سعادته بتلك الجولة التى اطلعته على جوانب مختلفة من الحضارة المصرية، ومشيدا بالتنظيم المتميز للبطولة التى تعكس القدرات التنظيمية لمصر.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الالعاب الاولمبية- طوكيو 2020.

ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.