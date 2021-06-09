شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي: توخيل سيصبح أفضل مدربي العالم فى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كيل كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا، المديح لمدربه السابق في باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل، المدير الفني الحالي لتشيلسي الإنجليزي، واكد انه مدرب كبير من الناحية التكتيكية ويجهز سيناريوهات جيدة في المباريات.

وقال مبابي: «توخيل رائع من الناحية التكتيكية، ويعرف بالضبط كيف سيتصرف الخصوم، ويمكنه التنبؤ بسيناريو المباريات بدقة شديدة، إنه لا يزال مدربا شابا، يجب أن نأخذ ذلك في الاعتبار، لأنه يمكن أن يصبح من أفضل مدربي العالم في المستقبل، وأثبت ذلك بفوزه بدوري الأبطال، بعد بطولة اليورو، سأتصل بتوخيل، لأن لدي علاقة جيدة معه».

وقررت ادارة باريس سان جيرمان الاستغناء عن توخيل في نهاية ديسمبر الماضي، ليتعاقد مع تشيلسي ويتوج بلقب دوري الأبطال مع الفريق اللندني بالفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.