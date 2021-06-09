شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة أفريقيا لألعاب القوى في ضربة موجعة للحالمين بالتأهل لأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى، اليوم الثلاثاء، إلغاء بطولة أفريقيا بسبب وباء كوفيد-19 في ضربة موجعة للحالمين بالتأهل لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر إقامة هذه البطولة في لاجوس في وقت لاحق هذا الشهر، بعد أن تدخلت نيجيريا في اللحظة الأخيرة لاستضافة البطولة بدلا من الجزائر.

أولمبياد طوكيو 2020- الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيفية- التميمة الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020: ميرايتوا، طوكيو، اليابان 14 أبريل 2021

وقال الاتحاد الأفريقي لألعاب القوى في بيان، «يؤسفنا الإعلان عن إلغاء بطولة أفريقيا التي كانت مقررة في لاجوس بين 23 و27 يونيو».

وأضاف: «بعد أن طلبت الجزائر التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة في الفترة بين 22 و26 يونيو، تأجيل البطولة بحث الاتحاد الافريقي سريعا عن حل لإنقاذ الموقف.. لكن للأسف قالت نيجيريا التي تعهدت وقتها باستضافة البطولة إن السلطات هناك رفضت تنظيم بطولة بهذا الحجم الكبير».

وقال البيان إن «الإلغاء جاء بسبب الوضع الصحي الناجم عن جائحة كوفيد-19».

واعتذر الاتحاد الافريقي للرياضيين في القارة. ولا توجد لقاءات بديلة تسمح لهؤلاء الرياضيين بتلبية المعايير الخاصة بالتأهل لأولمبياد طوكيو الشهر المقبل.

كما تسببت قيود السفر في صعوبة مشاركة الرياضيين الأفارقة في لقاءات في أوروبا.