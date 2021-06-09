شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون: استهجان المشجعين ضد الجثو على الركبة يبقى مشكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوردان هندرسون، لاعب وسط إنجلترا، إن صيحات استهجان المشجعين ضد تصرف اللاعبين بالجثو على الركبة قبل انطلاق المباريات تثبت أن العنصرية لاتزال تمثل مشكلة، وأكد أن منتخب بلاده سيواصل التصرف بهذا الشكل خلال بطولة أوروبا.

وأطلقت مجموعة صغيرة من المشجعين صيحات استهجان فى استاد ريفرسايد فى ميدلسبرة، أثناء جثو اللاعبين قبل مباراتين وديتين أمام النمسا ورومانيا فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وقال هندرسون قبل أن تبدأ إنجلترا مشوارها فى بطولة أوروبا أمام كرواتيا يوم الأحد: «هذا يظهر أنه إذا كان لايزال هناك من يطـــلق صيحات الاستهجان بسبب اتحادنا معا ضد العنصرية، فهذه تبقى مشكلة ويجب علينا مواصلة مكافحتها والوقوف معا».

وأضاف: «هذا ربما يوضح أيضا أنه يجب مواصلة هذا القتال. من جانبنا، يتعلق الأمر بالاتحاد معاً، وأن نفعل ما نعتقد أنه الصواب».