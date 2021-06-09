شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرحب بانتقال نجم الاتحاد السكندري إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، برحيل محمود رزق، مدافع الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن حسام حسن، المدير الفني للنادي السكندري، أبلغ محمد مصيلحي، رئيس النادي بترحيبه ببيع محمود رزق، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حال وصول له عروض من أي من أندية القمة تناسب طموحات النادي المالية.

وأكد حسام حسن، لرئيس زعيم الثغر، أن الفريق لديه أكثر من لاعب مميز، في مركز خط الدفاع قادرين على تعويض رحيل محمود رزق، في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمود رزق، في الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الزمالك، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق هذا الموسم.