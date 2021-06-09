شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منتخب مصر للشطرنج بعد نتائجه في البطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عصر اليوم، منتخب مصر للشطرنج بعد حصوله على المراكز الأولي في البطولة الأفريقية للشطرنج، بحضور الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

أعرب صبحي عن سعادته بالانجاز الذي حققه لاعبي المنتخب الوطني في المنافسات الأفريقية وتفوقهم على منافسيهم، مشيراً إلى أن لعبة الشطرنج من أمتع الرياضات التي تعمل على تقوية الفكر للإنسان، وتطوير فكره ومنهجه.

موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائماً لتكريم الرياضيين المتفوقين في مختلف المجالات، إيماناً بدور وزارة الرياضة في دعم الرياضيين وتوسيع قاعدة الممارسة، خاصة وأن رياضة الشطرنج من الرياضات الهامة لبناء الانسان المصري فكرياً وذهنيا.

واضاف صبحي، إن حصول مصر على المراكز الأربعة الأولى في للبطولة، بالإضافة إلى المركز الثاني في منافسات السيدات، الأمر الذي جاء بعد جهد وتنسيق وتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج منذ فترة، وهو من ضمن أولويات الوزارة في تذليل جميع العقبات أمام كل الاتحادات المختلفة للارتقاء بالرياضة المصرية.

الجدير بالذكر انه حصل أحمد عدلي على المركز الأول، وجاء في المركز الثاني باسم سمير أمين، والمركز الثالث أدهم محمد فوزي، كما جاء في المركز الرابع عبدالرحمن هشام.

اما في منافسات السيدات، فجاءت آية معتز بالله، في المركز الثاني مكرر.