شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ودية الزمالك ضد وادي دجلة لأحد ملاعب 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية ضد نظيره وادي دجلة المقرر لها غدا إلى أحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر.

وكان من المقرر أن يلتقي الزمالك مع وادي دجلة في الرابعة عصر غد الخميس على ستاد نادي الترسانة، ولكن تم الاستقرار على خوض المباراة بأحد ملاعب مدينة 6 أكتوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

يذكر أن الزمالك يعتلي قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.