شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس ينفي مناقشة ملفات الزمالك.. ويعلق على جدول مباريات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الأنباء التي ترددت حول مناقشته بعض الملفات الخاصة بكرة القدم داخل القلعة البيضاء، أثناء زيارته لمقر نادي الزمالك أمس الأول الإثنين وعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء.

وغرد عباس عبر موقع التواص الإجتماعى «تويتر»، «أشاعوا أنني ذهبت لنادي الزمالك لمناقشة ملفات معينة وهذه الملفات من الضخامة والدسامة بحيث أنها لا تناقش في 30 دقيقة، أيضا ليس من حقي أن أذهب لمناقشة هذه الملفات متطوعا دون أن تتم دعوتي للنقاش، هذا ما قصدت توضيحه».

وفى شأن مختلف، علق عباس على قرار عدم خوض الزمالك أي مباريات في الفترة بين 22 يونيو الجاري إلى أول أغسطس المقبل قائلا، «لا أدري من المسؤول أن يبقى فريق نادي الزمالك في إجازة حتى أول أغسطس القادم ابتداء من منتصف ليل يوم 22 يونيو! لا أدري من هو الجهبذ الذي فعل هذا وكيف طاوعه قلبه أن يأخذ هذا القرار وكأننا نحن نهدي البطولة للمنافسين».