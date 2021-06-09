شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات انتقاء المواهب للزمالك في المحافظات تصل بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت منذ ٢٢ مايو الماضي، اختبارات نادي الزمالك، لانتقاء مواهب كرة القدم من البراعم والناشئين، للانضمام إلى قطاعات الناشئين المختلفة داخل مدرسة الفن والهندسة، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 .

وتهدف إدارة قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء، والتي تضم جمال عبد الحميد مشرفا عاما على القطاعات، وطارق يحيي رئيسا للقطاعات، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين، إلى اختيار عناصر على أفضل مستوى من كافة المراحل السنية، للانضمام لفرق الناشئين بالنادي، كذلك ليكونوا نواة المستقبل للفريق الأول.

وتم الاتفاق خلال الجلسات التنسيقية التي عقدت بين الثلاثي، على تشكيل لجان فنية تضم نجوم الزمالك، ليطوفوا كل محافظات مصر، لاختيار المواهب الشابة، من أجل ضمها للقلعة البيضاء، وفقا للمعايير المطلوبة، من خلال تواجد الموهبة لدي اللاعب المنضم، بجانب موافاته لكل الأمور الإدارية بشكل سليم.

وبدأت الاختبارات داخل المحافظات، بمحافظة دمياط، يوم ٢٢ مايو السابق، حيث شهدت حضورا كبيرا وملحوظا من المواهب اقترب من 2000 لاعب في أول يوم، وزادت الأعداد خلال باقي الأيام.

وشهدت الفترة السابقة إجراء اختبارات، بالمحافظات التالية:

محافظة دمياط ، بملاعب مركز شباب دمياط.

كفر الشيخ ، بمركز شباب سخا.

الدقهلية، بنادي طلخا.

الغربية ، على ستاد جامعة طنطا.

المنوفية ، على ملاعب جامعة المنوفية.

الغربية ، بملاعب مركز شباب قطور.

الغربية ، بمركز شباب سمنود.

المنوفية ، بمركز شباب طاميا اشمون .

محافظة الدقهلية ، بمركز شباب ميت غمر.

محافظة الجيزة ، على ملعب مركز شباب منشأة البكاري بالهرم.

محافظة البحيرة ، بمركز شباب مطوبس بالمحمودية.

محافظة الإسكندرية، بمركز شباب سموحة ، ومجمع البشاير.

وتقام اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، بمحافظة بني سويف، وبالتحديد على ملاعب منتجع الأسيوطي.

ومن المقرر أن يتم استكمال باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم إعلان اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار بها قبل انطلاق الاختبارات، عبر المنابر الإعلامية الرسمية للنادي.