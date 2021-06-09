شكرا لقرائتكم خبر عن «ولفرهامبتون» يتعاقد مع المدرب «لاجى» بعد رحيل «نونو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ولفرهامبتون واندرارز، المنتمى للدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، تعيين برونو لاجى، مدرب بنفيكا السابق لخلافة نونو إسبيريتو سانتو، الأربعاء.

وتولى لاجى تدريب فرق الشباب فى بنفيكا على مدار ثمانى سنوات قبل أن ينتقل إلى شيفيلد وينزداى وسوانزى سيتى كمساعد للمدرب كارلوس كارفالياو.

وتولى لاجى، البالغ عمره 45 عاما، قيادة فريق الرديف فى بنفيكا عام 2018، ثم قاد الفريق الأول بدلا من روى فيتوريا فى يناير 2019، وأحرز لقب الدورى البرتغالى فى ذلك الموسم. وأقيل لاجى من تدريب بنفيكا فى يوليو الماضى، بعدما حقق فوزين فقط فى 13 مباراة فى كل المسابقات.

ورحل نونو عن ولفرهامبتون نهاية الموسم الماضى، بعدما قضى أربع سنوات فى النادى. وقاد نونو ناديه للتأهل إلى الدورى الممتاز بعد الفوز بدورى الدرجة الثانية فى 2018، وتأهل إلى الدورى الأوروبى فى أول موسمين له بدورى الأضواء بعد احتلال المركز السابع مرتين.