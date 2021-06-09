شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، من التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

عمر كمال عبد الواحد ينتهي تعاقده مع المصري البورسعيدي، في نهاية الموسم الجاري ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد عقده مع النادي البورسعيدي بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وعلمت «المصري اليوم» أن الأيام الماضية شهدت دخول مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات مع عمر كمال عبد الواحد، من أجل التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في صفقة إنتقال لاعب حر.

وقاد طارق أبو العينين المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، ومعتز البطاوي، المدير الرياضي بالنادي، المفاوضات مع لاعب المصري من أجل إقناعه بالانضمام للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعرض مسؤولو سيراميكا على عمر كمال، حصوله على 4 ملايين جنيه في الموسم الواحد، لكي ينضم للفريق في الموسم الجديد، وهو ما رحب به اللاعب.

ومن المنتظر أن يعقد طارق أبو العينين، جلسة مع اللاعب خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على توقيعه، وينضم بشكل رسمي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن عمر كمال عبد الواحد ارتبط اسمه في الايام الماضية بالإنتقال إلى أي من ناديي الأهلي أو الزمالك، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريق المصري في الموسم الجاري، حيث نجح في إحراز 11 هدفًا وصنع هدفين في 27 مباراة لعبها مع الفريق.