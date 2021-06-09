شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى جدة يتراجع عن ضم «أنسيلمو» من الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت إدارة نادى الأهلى السعودى لكرة القدم استكمال مفاوضاتها مع نادى الوحدة لضم البرازيلى أنسيلمو دى موراييس، لاعب خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن إدارة الأهلى أغلقت ملف التعاقد مع أنسيلمو، بسبب رغبة الوحدة فى بيعه مقابل 7 ملايين دولار، إلى جانب رغبة اللاعب فى تقاضى 5 ملايين يورو كراتب سنوى، بالإضافة إلى مدرب خاص به.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلى صرفت النظر عن التعاقد مع أنسيلمو، وبدأت فى بحث خيارات جديدة فى نفس المركز، خاصة فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها النادى.

وكان الأهلى قد أنهى الموسم الماضى من دورى كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دورى المحترفين السعودى) فى المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

يشار إلى أن أهلى جدة أعلن، فى وقت سابق، تعاقده مع البلجيكى بيسنيك هاسى، مديرا فنيا للفريق الأول لمدة موسمين.