شكرا لقرائتكم خبر عن «شيانتيك» تُجبر «كوستيوك» على كسر مضربها فى «رولان جاروس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتازت البولندية إيجا شيانتيك حاملة اللقب عقبة الأوكرانية مارتا كوستيوك، لتبلغ دور الثمانية فى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بالفوز عليها 6-3 و6-4..

بهذا الانتصار، تكون اللاعبة البولندية المصنفة الثامنة قد فازت فى 22 مجموعة متتالية فى رولان جاروس، لتضرب موعدا مع اليونانية ماريا ساكارى، حيث تسعى لأن تصبح أول لاعبة تحتفظ بلقبها فى فرنسا المفتوحة منذ فعلتها جاستين هينان فى 2007.

وأمام منافستها البالغ عمرها 18 عاما التى ألقت بكل أسلحتها، حافظت شيانتيك على الهدوء فى ملعب فيليب شاترييه الخالى من الجماهير، حيث لا يسمح للمشجعين بالحضور بسبب حظر التجول المفروض فى باريس من الساعة التاسعة مساء بسبب وباء كوفيد-19.

وضغطت كوستيوك، التى لم تخسر أى مجموعة فى أول 3 مباريات، على منافستها مبكرا وكسرت إرسالها لتتقدم 2-1. لكن شيانتيك ردت كسر الإرسال سريعا، قبل أن تهيمن على المباراة فى الشوط الثامن، وتفوز بعدها بالمجموعة الأولى. واستفادت شيانتيك من أخطاء منافستها، لتكسر إرسالها وتتقدم 2-1 فى المجموعة الثانية، لكن كوستيوك عادلت النتيجة 2-2 بعد تدخل المدرب.

مارتا كوستيوك

وحققت شيانتيك كسر الإرسال الحاسم فى الشوط السابع، بعد أن سددت كوستيوك ضربة أمامية خادعة فى الشبكة. وحطمت كوستيوك مضربها بسبب الإحباط، بعد أن حصلت شيانتيك على نقطة لحسم المباراة، والنتيجة 5-3، لكن اللاعبة البولندية أهدرتها.

وتقدمت كوستيوك 30- صفر فى الشوط العاشر، لكن شيانتيك فازت بـ4 نقاط متتالية لتحسم المباراة بعد ذلك.

وقالت شيانتيك: «اختلف الأمر كثيرا عن التوقيتات العادية.. واجهت صعوبة فى التأقلم على الأجواء المسائية. الأضواء كانت ساطعة جدا ووجدت صعوبة فى التكيف». وأضافت: «دافعت كوستيوك بشكل رائع وواجهت صعوبة كبيرة فى حسم النقاط فى مرات كثيرة. كنت أجدها فى كل مكان بالملعب. أوجه لها تحية كبيرة. ينتظرها مستقبل مشرق».