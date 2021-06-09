شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020 .. رونالدو يسعى للرقم القياسي وجريزمان يطارده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتطلع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى دخول تاريخ كأس الأمم الأوروبية عندما تنطلق مسابقة يورو 2020 والتي تم ترحيل موعد إقامتها من الصيف الماضي للصيف الحالي بسبب جائحة "كوفيد- 19".

وسيحاول المنتخب البرتغالي الحفاظ على لقبه التاريخي الذي حققه في نسخة عام 2016 على الأراضي الفرنسية، لكن نجم يوفنتوس الإيطالي لديه هدف فردي مميز يسعى لتحقيقه في هذه النسخة من المسابقة.

ويدخل رونالدو يورو 2020المقبل وهو الهداف التاريخي للمسابقة، بالتساوي مع الأسطورة الفرنسي ميشيل بلاتيني (9 أهداف لكل لاعب)، ولذلك سيكون تسجيله لهدف واحد كافيا لكي يصبح الهداف التاريخي للمسابقة.

وسجل بلاتيني أهدافه الـ9 خلال نسخة واحدة فقط في عام 1984، في حين سجل رونالدو أهدافه في 4 نسخ شارك فيها مع المنتخب البرتغالي بداية من نسخة عام 2004، مرورًا بنسخ 2008 و2012 و2016.

ولن يكون رونالدو الوحيد الذي يسعى لهذا الإنجاز الفردي، فالمهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان يدخل هذه النسخة ولديه فرصة للمنافسة على هذا السجل، مع تسجيله 6 أهداف، جاءت جميعها في النسخة الماضية من اليورو (2016).

وحرمت الإصابة في الركبة الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من دخول هذا الصراع، حيث سجل نجم أي سي ميلان 6 أهداف سابقًا في البطولة، وكان يآمل في المشاركة في هذه النسخة مع منتخب بلاده قبل أن تبعده الإصابة.