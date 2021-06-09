شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم شاكر يدعو يونس محمود للحفاظ على شعبيته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا حكيم شاكر، مدرب منتخب العراق الأول لكرة القدم الأسبق، قائد المنتخب العراقي السابق، يونس محمود، إلى الحفاظ على شعبيته، وعدم الانجرار وراء أصحاب المصالح الخاصة.

وخاطب حكيم شاكر، يونس محمود، بالقول: «اختر الطريق الصحيح، وعليك الابتعاد عمّن يريد أن يسيّرك لمصلحته».

وأضاف محذراً: «السير خلف هؤلاء سيجعلك تفقد الكثير من شعبيتك التي جنيتها بالتعب والإخلاص والتضحيات، ستبقى (يونس محمود) علماً من أعلام الكرة العراقية وبمثابة حسين سعيد، والمرحوم أحمد راضي».

وتأتي دعوة حكيم شاكر إلى اللاعب السابق يونس محمود، بعد أن بدأ الأخير يطرح مشاريع جديدة مع بعض الشخصيات الرياضية للمشاركة في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم التي من المؤمل أن تقام نهاية الشهر الجاري.