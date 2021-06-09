شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال الاستعدادات لكأس العرب للشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكدت الأمانة العامة في الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء اكتمال استعدادات الاتحاد لإطلاق النسخة السابعة من بطولة كأس العرب للشباب في العاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من 20 يونيو الحالي، وتستمر حتى السادس من يوليو المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، من بينهم المنتخبات المدعوة وهي السنغال حامل لقب النسخة السادسة الماضية، ومنتخب النيجر ومنتخب طاجيكستان ومنتخب أوزبكستان.

وقسمت المنتخبات إلى أربع مجموعات:

المجموعة الأولى: مصر - النيجر - موريتانيا - الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب - طاجيكستان - الإمارات - جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال - لبنان - العراق - جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس - اليمن - السعودية – أوزبكستان.

وكانت البطولة قد انطلقت عام 1983 وحقق ألقابها:

العراق (1983) والسعودية (1985) و والمغرب (1989 و2011) وتونس (2012) والسنغال 2021.