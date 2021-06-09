شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يلمح إلى تعيين ساري مدرباً للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

بات لاتسيو على أعتاب الإعلان عن تعيين المدرب ماوريتسيو ساري الأربعاء بعدما نشر رمزاً لسيجارة على موقع للتواصل الاجتماعي.

ويلمح لاتسيو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى المدرب المدخن، بينما ذكرت تقارير إعلامية محلية عديدة أن المدرب البالغ عمره 62 عاماً وقع على عقد لمدة عامين.

ودخل نادي العاصمة الإيطالية في مفاوضات مع مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق لأكثر من أسبوع واحد في ظل البحث عن بديل لسيموني إنزاجي الذي انتقل إلى تدريب إنتر ميلان منذ أيام قليلة.

ولا يرتبط ساري بأي فريق منذ إقالته من تدريب يوفنتوس في أغسطس/آب 2020 رغم حصد لقب الدوري الإيطالي.

واحتل لاتسيو المركز السادس في الدوري الموسم الماضي تحت قيادة إنزاجي الذي كان يتولى المسؤولية منذ أبريل/نيسان 2016.