رولان غاروس: كرايتشيكوفا تقصي المراهقة غوف وتتأهل الى نصف النهائي للمرة الأولى

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باريس: تأهلت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة 33 عالمياً للمرة الأولى إلى الدور نصف النهائي لاحدى بطولات غراند سلام في كرة المضرب، بعد فوزها على المراهقة الأميركية كيكي غوف المصنفة 25 بنتيجة 7 6 (8 6) و6 3 في بطولة رولان غاروس الفرنسية الأربعاء.

وحققت كرايتشيكوفا أفضل نتيجة لها حتى الآن في "غراند سلام" بعدما لم يسبق لها أن تخطت الدور الثاني الذي شاركت فيه مرتين في أستراليا عامي 2020 و2021.

واحتاجت التشيكية إلى ساعة وربع الساعة لإنهاء المجموعة الأولى 7 6 (8 6)، قبل أن تتقدّم في الثانية 5 صفر، حيث نجحت في كسر ارسال منافستها الاميركية مرات متتالية.

وعلى الرغم من تقدمها في الشوط الفاصل لحسم المباراة 40 صفر، إلا أنها خسرت هذه الأفضلية أمام ابنة الـ 17 عاماً التي ردت بالفوز بجميع النقاط وبالشوط 5 2.

وحصلت كرايتشيكوفا الفائزة بلقب الزوجي على الملاعب الترابية الفرنسية في عام 2018، على فرصة خامسة لحسم للقاء لصالحها على إرسال منافستها لكنها فشلت في ترجمتها لصالحها، لترد غوف بقوة وتحسم الشوط لصالحها 5 3.