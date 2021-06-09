مصدر بالأهلي لمصراوي: لم يصلنا جديد بشأن "فاصلة الزمالك".. وننتظر موقف اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنهم ينتظرون موقف اتحاد الكرة، لحسم الجدل وتحديد موقف المباراة الفاصلة مع نادي الزمالك علي لقب بطولة الجمهورية 1999.

وقال مصدر بالقطاع في النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا نعرف ماذا سنفعل في تلك الفترة وهل هناك مباراة أم لا وما مصيرها وأهميتها".

وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه: "لم يصلنا شئ جديد عن المباراة، لماذا كل السرية؟.. هل من المنطقي أن أقوم بحجز فريقين بالقطاع وتدريبهم بشكل يومي دون أي ميعاد واضح".

وأوضح: "من المفترض أن تحصل كل فرق القطاع علي أجازة سنوية في تلك الفترة، ولكننا نقوم بتدريب فريقين مواليد 1999 و2001 بشكل يومي ونخوض مباريات ودية لمجهول لا نعرفه، هل سنخوض المباراة أم لا؟".

وتابع: "لدينا 10 لاعبين معارين من فريق مواليد 1999 لذا فضلنا ضم فريق مواليد 2001 للتدريبات وعدم منحهم راحة للإستعانة ببعض اللاعبين في ظل النقص العددي".

واختتم المصدر تصريحاته: "ننتظر من إتحاد الكرة تحديد موقفه من المباراة الفاصلة لحسم خريطة الموسم الجديد بقطاع الناشئين".