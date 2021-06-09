تقرير.. الترجي بين بروتوكول تونس واستثناء تنزانيا للاستعانة بجماهيره ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الأيام القليلة الماضية وجود مطالب من جماهير الترجي لإدارة النادي التونسي بشأن حضور مباراة الأهلي المقبلة والتي تأتي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وينتظر نادي "الدم والذهب" استقبال الأهلي على ملعب "حمادي العقربي" في رادس يوم 19 الشهر الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في 26 من نفس الشهر على ملعب "الأهلي we السلام".

جماهير الترجي بداية من يوم الأحد الماضي بدأت تتطالب إدارة الرئيس حمدي المؤدب، بشأن مخطابة المسئولين سواء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أو وزارة الصحة لحضور موقعة الذهاب أمام الأهلي.

- ماذا حدث قبل ذلك؟

قبل الحديث عن طلب جماهير الترجي، كشفت صحيفة "الشروق" التونسية، يوم الأحد الماضي عن تهديد تلقاه نادي "باب سويقة" من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن تواجد بعض من جماهير الفريق التونسي لمباراة الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور الثمانية.

هذا التهديد جاء بناءً على عدم حصول إدارة النادي التونسي للموافقات الرسمية بشأن حضور الجماهير وحتى ولو كان أعداد قليلة بسبب البروتوكول الصحي الذي وضعه الاتحاد الأفريقي نظرًا لتفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

تهديد "كاف" لم يمنع جماهير الترجي من طلب حضور مباراة الأهلي في الذهاب، وهذا ما جعل إدارة "باب سويقة" تبدأ بالفعل أولى الخطوات الرسمية.

- خطاب الحضور

إذاعة "موزاييك" التونسية، كشفت بالفعل أن إدارة الترجي وجهت خطابًا رسميًا للاتحاد الأفريقي يعمله بأن إدارة النادي خاطبت وزارة الصحة التونسية، لحضور الجماهير مباراة الأهلي.

وبحسب الإذاعة التونسية، فإن إدارة الترجي طلبت الموافقة على حضور 15 ألف متفرج خلال مباراة الأهلي، مضيفة أن "كاف" طالب بخطاب رسمي من الحكومة التونسية توضح من خلاله إيجابية الوضع الصحي في البلاد حتى يسمح بتواجد الجماهير داخل الملعب.

- النموذج المصري

في مباراة الزمالك والترجي وضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، خاطبت إدارة الزمالك السابقة "كاف" بشأن حضور الجماهير المباراة.

الرد جاء كالتالي بحسب الموقع الرسمي الزمالك، وهو رفض "كاف" حضور الجماهير المباراة والسبب هو قرار أصدره الاتحاد الأفريقي بمنع حضور الجماهير أي مباراة بسبب انتشاء فيروس كورونا.

طلب إدارة الزمالك تجدد مرة أخرى وتحديدًا قبل لقاء توينجيت السنغالي في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وجاء قرار عدم حضور جماهير في المباراة استنادًا للائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" والتي تشترط ضرورة حصول أي ناد يرغب في حضور جماهير على موافقة حكومية مكتوبة بالسماح بحضور الجمهور بنصف سعة ملعب المباراة بحد أقصى، وهو ما لم يتوفر مع النادي السنغالي.

- استثناء تنزاني

في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا في مرحلتي دور المجموعات ودور الثمانية كان هناك استثناء من جانب تنزانيا وتحديدًا فريق سيمبا الذي وجد الدعم الجماهير في مبارياته خلال النسخة الحالية من البطولة القارية.

سيمبا كان يُعد الفريق الوحيد بين فرق دور الثمانية الذي وجد دعمًا من جماهيره في لقاء الإياب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والذي انتهت نتيجته بثلاثة أهداف دون رد لأصحاب الأرض.

وشهدت هذه المرحلة إقامة مباريات في مصر سواء للأهلي أو جنوب أفريقيا تتمثل في الثنائي صنداونز وكايزر تشيفز أو لفريق الوداد البيضاوي المغربي إلى جانب الثنائي الجزائري مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وأخيرًا الترجي في تونس، وأقيمت هذه المباريات دون حضور جماهيري.

- الترجي في انتظار الدعم

في الفترة الماضية أقيمت المباريات المحلية في تونس بدون حضور جماهيري والسبب الحد من انتشار فيروس كورونا، لكن هذا القرار ربما يتغير ولو بصورة مؤقتة خاصة أن فريق الترجي دائمًا ما ينال دعم الحكومة التونسية في مبارياته الخارجية.

وربما آخر الأمثلة عند الترجي كانت مباراة الزمالك في إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية عندما أقيمت المباراة بحضور الجماهير في بداية انتشار فيروس كورونا.

"الخليج 365" توجه بالسؤال للصحفي التونسي زياد عطية للحديث معه عن موقف حضور الجماهير لمباراة الترجي والأهلي، ليرد "الحكومة التونسية لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن بشأن حضور الجماهير".

وأضاف :"إدارة الترجي تستطيع الحصول على الموافقة بشرط في حال وجود ضغط جماهيري".

وكشف الصحفي التونسي :"من المتوقع أن يتم إصدار قرار رسمي في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل".