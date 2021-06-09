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"غرامة مالية وخصم 30 نقطة".. عقوبات إنجليزية صارمة على المشاركين في سوبرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

استقرت رابطة ، على الملامح الأخيرة للعقوبات الموقعة على الأندية المشاركة في مقترح دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، ، وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، بجانب انسحاب الأندية الإنجليزية تم الإعلان عن تجميد البطولة، تلاها إعلان أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان وإنتر ميلان من إيطاليا انسحابهم من المشروع.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاربعاء، فقد قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز معاقبة الأندية الستة التي سبق وأعلنت مشاركتها في البطولة ماليا بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (بواقع 3.5 مليون جنيه استرليني على كل ناد)، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الأمر مساء.

وقالت مصادر قريبة من الشبكة، إنه تم وضع تسوية أخرى تقتضي بتغريم الأندية في حالة الانضمام لمشروع مماثل في المستقبل بقيمة مالية تزيد على 20 مليون جنيه استرليني بجانب خصم 30 نقطة.

واضافت "سكاي" أن تلك الأموال ستذهب لدعم المشاريع المجتمعية وكرة القدم الشعبية - وليس إلى أي أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعتبر تلك التسوية أقل بكثير مما اقترحه الدوري الإنجليزي من قبل، والتي كانت تطالب بدفع كل ناد 15 مليون جنيه استرليني بجانب خصومات مباشرة للنقاط.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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