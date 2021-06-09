الميركاتو الصيفي 2021 | شد وجذب بين تشيلسي وباريس على توقيع أشرف حكيمي

يدخل نادي تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في سباق التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي إنتر ميلان أشرف حكيمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، ولكن مهتمه لن تكون سهلة، في ظل رغبة باريس سان جيرمان في حسم هذه الصفقة لصالحه.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزو رومانو، فإن النادي اللندني نزل بكل ثقله للتعاقد مع حكيمي، حيث عرض على إدارة إنتر مبلغ 60 مليون يورو.

ويعاني نادي إنتر ميلان من أزمة اقتصادية، لذا لا يمانع النادي في رحيل أي من نجومه حتى لو كان أشرف حكيمي الذي يُقدر سعره الحالي بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ في متناول كل من تشيلسي وباريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن، أشرف حكيمي يعد من ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث يسعى باريس سان جيرمان للحصول على خدماته، إضافة إلى بطل ألمانيا نادي بايرن ميونيخ.

ووصل حكيمي إلى الدوري الإيطالي مرتديا قميص إنتر ميلان في صيف عام 2020 قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، لكن تألقه مع النيراتزوري جعل كبار القارة العجوز يركضون للتوقيع معه، خاصة مع اضطرار إنتر لبيعه من أجل تجاوز أزمته المالية.