تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة عمان وافغانستان في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، والمقرر لها على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، لحساب الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الخامسة.

سيسعى منتخب عمان لتعويض خسارته أمام منتخب قطر في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على افغانستان من أجل إحياء آماله في بلوغ المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، وحسم تأهله إلى كأس آسيا 2023.

وتعرض منتخب عمان لظلم تحكيمي فادح في مواجهته أمام قطر، حيث ألغى الحكم السيريلانكي “كريشانثي بيريرا” هدفًا صحيحا لمنتخب عمان في الدقائق الأخيرة، كما ألغى ركلة جزاء واضحة، بينما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح العنابي.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب عمان برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ويتواجد منتخب الهند في المرتبة الثالثة وفي رصيده 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لأفغانستان، ونقطة لبنجلادش.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

الجدير بالذكر أن منتخب قطر يخوض هذه التصفيات ضمن السعي للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين، بعدما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام على أرضه، أي أن صاحب المركز الثاني في المجموعة سوف يتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال دون الحاجة إلى ميزة الحصول على أفضل ثواني.

موعد مباراة عمان وافغانستان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ويحين موعد مباراة عمان وافغانستان، يوم الجمعة المقبل، 11 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل بث مباشر مباراة عمان وافغانستان في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة عمان الرياضية HD.