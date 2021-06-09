ماذا قال تركي آل الشيخ عن تكلفة فينسينت أبو بكر في عام 2018؟

قبل أن يُتمم النصر السعودي صفقة الكاميروني فينسينت أبو بكر في بداية الميركاتو الصيفي 2021، كان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس نادي ألميريا الإسباني، قد علق على أن جلب الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق بشيكتاش التركي إلى دوري الأمير محمد بن سعود في عام 2018، سيكون بمثابة الصفقة الكارثية “ماليًا” على الفريق الذي سيُفكر أو سيرغب في ضم اللاعب.

وتعاقد نادي النصر رسميًا، أمس الثلاثاء، مع اللاعب الكاميروني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقد أبو بكر مع النادي التركي، مقابل أربعة ملايين و900 ألف يورو في العام الواحد.

ووصف تركي آل الشيخ في وقت سابق إنتقال المهاجم الكاميروني إلى الدوري السعودي في 2018 بـ “خراب بيوت”، حينما كان يتولى هو منصب رئيس هيئة الرياضة وذلك خلال برنامج الخيمة على القناة الرياضية السعودية.

ماذا قال تركي آل الشيخ عن فينسينت أبو بكر؟

قال تركي آل الشيخ في تصريحاته مع القناة الرياضية السعودية آنذاك “هناك ميزانية مرصودة لكل الأندية، لكن قبل التعاقد مع لاعب يتوجه رئيس النادي لاتحاد الكرة، وإذا كان سعره مناسب يتم التعاقد معه”.

وتابع حدثه: “الود ودي نتعاقد مع مهاجم منتخب الكاميرون، لكن راتبه 15 مليون يورو، بالإضافة إلى عقده 40 مليون يورو، هذا خراب بيوت”.

وأجرى أبو بكر الفحص الطبي في مركز “فيفا” في مدينة بورتو البرتغالية، وتعتبر صفقة المهاجم الكاميروني الثانية للنادي العاصمي بعد التعاقد مع البرازيلي تاليسكا.

وخاض فينيسنت أبو بكر مع بيشكتاش 67 مباراة بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 35 هدفاً وصنع 9 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر استغناء النصر عن فكرة تمديد عقدي ثنائي الخط الأمامي “نور الدين أمرابط ويحيى الشهري” في نهاية الموسم الماضي، تحضيرًا للمرحلة القادمة، حيث ينوي النادي المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا بعد تمكنه من الترشح إلى ثمن النهائي خلال شهر رمضان الماضي.

شاهد تصريح تركي آل الشيخ