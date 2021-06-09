الامارات | بالفيديو: مظلي يهبط فجأة على ملعب.. ويوقف المباراة!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مظلي يهبط فجأة على ملعب.. ويوقف المباراة! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمظلي هبط فجأة على ملعب لكرة القدم في بولندا، وتسبب بإيقاف مباراة جمعت فريقي أولمبيا إلبلونغ وبيزا بارتشيفو في دوري الدرجة الرابعة البولندي.

ويبدو أن المظلي قد تاه عن الموقع الذي يفترض الهبوط عليه، ولكن الملفت في المشهد كان حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجهه قبل أن يطلب منه مغادرة الملعب لاستكمال المباراة.

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