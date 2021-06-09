شكرا لقرائتكم خبر عن قد لا يشارك في الأولمبياد.. أزمة بين « الأولميبي» وجالاتا سراي بسبب مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صدمة كبيرة قد يواجهها المنتخب الاوليمبي قبل انطلاق الأولمبياد الجديدة في حالة غياب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.

فوفقًا للنسخة التركية من شبكة «سي إن إن» فإن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي، تواصل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وطلب استبعاد مصطفى محمد من القائمة نظرًا لحاجه الفريق التركي لجهوده في دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي التركي تلقى خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد الموافقة على طلبه، ولن يشارك المهاجم صاحب الـ23 عامًا في الأولمبياد.

يذكر أن المنتخب المصري وقع في المجموعة الثالثة بالأولمبياد، رفقة منتخبات الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا.