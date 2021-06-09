شكرا لقرائتكم خبر عن ساري يتولي تدريب لاتسيو رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن تعيين ماوريسيو ساري مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لسيموني إنزاجي.

وكان إنزاجي قد ترك مهمته بعد تلقيه عرضا مغريا من قبل إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي سيحصل خلاله على 4 ملايين يورو سنوياً.

ولم تُفصح إدارة لاتسيو عن تفاصيل عقد المدرب الجديد الذي سيتولي الأمور الفنية خلال فاعليات الموسم المقبل.

ويمتلك ساري خبرات طويلة في الملاعب الإيطالية حيث سبق له قيادة نابولي ويوفنتوس فضلاً عن تجربة خارجية في صفوف تشيلسي.

واحتل لاتسيو المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع الذي سيخوض منافسات دوري أبطال أوروبا.