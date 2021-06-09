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ساري يتولي تدريب لاتسيو رسميًا

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محمد الهليس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي لاتسيو الإيطالي عن تعيين ماوريسيو ساري مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لسيموني إنزاجي.

وكان إنزاجي قد ترك مهمته بعد تلقيه عرضا مغريا من قبل إنتر ميلان بطل سيحصل خلاله على 4 ملايين يورو سنوياً.

ولم تُفصح إدارة لاتسيو عن تفاصيل عقد المدرب الجديد الذي سيتولي الأمور الفنية خلال فاعليات الموسم المقبل.

ويمتلك ساري خبرات طويلة في الملاعب الإيطالية حيث سبق له قيادة نابولي ويوفنتوس فضلاً عن تجربة خارجية في صفوف .

واحتل لاتسيو المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق 10 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع الذي سيخوض منافسات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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