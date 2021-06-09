شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ألماني يحذر من تأثير لقاح كورونا على منتخبات يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الطبيب الألماني توماس أسمان أنه لا يُنصح بتطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأضاف أسمان إن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب الآثار الجانبية للقاح، واستشارت صحيفة (بيلد) الألمانية أسمان بشأن خطط إسبانيا لتطعيم اللاعبين بلقاح جونسون آند جونسون بعد ظهور حالتين إيجابيتين لـ (كوفيد-19) في صفوف «لا روخا».

وتابع أسمان: «لقاح جونسون آند جونسون له آثار جانبية مماثلة لقاح أسترازينيكا. وإذا كان الإسبان سيلعبون حقا الأسبوع المقبل بعد التطعيم مؤخرا، فإن المنافسين سوف يفرحون»

وأضاف، من الممكن أن ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب وكأن هناك قيود في أقدامهم بسبب الآثار الجانبية ، ويعتقد أسمان أنه كان من المنطقي تطعيم اللاعبين في وقت سابق وبشكل تدريجي قبل البطولة الأوروبية.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن أمس الثلاثاء عن إصابة دييجو يورينتي، مدافع منتخب إسبانيا، بفيروس كورونا، ليصبح ثاني مصاب في معسكر «الماتادور» بعد سيرجيو بوسكيتس.

ويشارك منتخب لا روخا في منافسات يورو 2020 ضمن المجموعة الخامسة التي تضم السويد وبولندا وسلوفاكيا، حيث سيفتتح مشواره في البطولة يوم 14 من الشهر الجاري أمام السويد.