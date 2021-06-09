شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن المواهب الجديدة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادى الإسماعيلى بشكل رسمى عن مواعيد الاختبارات لضم ناشئين وبراعم جدد من كافة محافظات الجمهورية تباعا، وذلك وفقا لتوجهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لبناء قاعدة عريضة من الناشئين المميزين والواعدين، يكونوا قادرين في المستقبل القريب على تمثيل قميص الدراويش بالشكل المشرف.

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات في محافظه الشرقية منتصف الشهر الجارى “16 يونيو” بمركز شباب الصالحية القديمة وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء وفي القاهرة اعتبارا من يوم 21 يونيو الجارى بمركز شباب الساحل الكائن بمنطقة شبرا مصر “محطة مترو الخلفاوي” من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء .

وسيتم الاعلان عن مواعيد الاختبارات في باقى المحافظات تباعا بعد انتهاء كافة الاجراءات والتجهيزات اللازمة، وذلك في إطار السعي لضم عدد كبير من المواهب من جميع ربوع مصر ومن أجل تطوير وإضافة العناصر المميزة لقطاع الناشئين والبراعم.