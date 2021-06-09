شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية للأهلي : أفشة جاهز للمشاركة أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل النادى الاهلى بعد استجابة محمد مجدى أفشة صانع العاب الفريق للبرنامج العلاجى الذى يؤدى من إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل، وقرب عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية .

وقال محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلى إن أفشة سيكون جاهزا لمباراة الترجى التونسى فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها 19 يونيو الجارى، وذلك فى مداخلة هاتفية مشيرا الى أن حالة أفشة فى تحسن مستمر وتأكدت جاهزيته للمشاركة فى مباراة الترجى التونسى الاولى بعد النتائج المبشرة لبرنامجه التأهيلى.

وينتظر أن يجتمع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى مع اللاعب بحضور طبيب الفريق أحمد أبو عبلة غدا الخميس على هامش المران المقرر أن يؤديه الفريق بعد الراحة الطويلة التى حصل عليها الفريق لمدة 6 أيام لاتاحة الفرصة أمام اللاعبين لالتقاط الأنفاس بعد عناء الفترة الماضية، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعب وتحديد موعد مشاركتة فى التدريبات الجماعية .