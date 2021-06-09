شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يفكر فى الرحيل خوفاً من إستمرار تجاهل مشاركتة فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق من أجل مناقشة مصير مع النادى ومعرفة رأية فى الانتقال الى بيراميدز ضمن صفقة تبادلية بحث ينتقل اللاعب مقابل تعاقد الأهلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

ويرغب ناصر ماهر فى حسم مصيره بالأهلى، لاسيما بعدما ابتعد عن المشاركة منذ عودته من الإصابة، وخروجه بشكل مستمر من حسابات موسيمانى، حيث يرغب فى تحديد موقفه بالبقاء حال الحصول على فرصة المشاركة أو الرحيل لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويوجد أكثر من نادٍ يهتم بالحصول على خدمات ناصر ماهر أبرزهم بيراميدز وكذلك سموحة الذى ينتظر رد اللاعب للتفاوض مع الاهلى بخصوص إنتقاله .