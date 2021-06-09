شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعود من جنوب أفريقيا الخميس لقيادة تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود بيتسو موسيمانى المدير الفنى للاهلى غدا الخميس، من جنوب أفريقيا بعد الاجازة التي حصل عليها الايام الماضية مستغل الراحة التي منحها المدرب للفريق لمدة 6 أيام بسبب الارهاق الذي ضرب اللاعبين نتيجة ضغط المباريات.

وينتظر أن يقود موسيمانى المران الاول للفريق بعد الراحة إستعدادا للسفر إلى تونس يوم 15 يونيو الجارى لمواجهة الترجى يوم 19 من نفس الشهر في ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .

وينتظر أن يجتمع المدير الفنى مع اللاعبين قبل المران لشرح برنامج الاعداد لمواجهة الترجى وتحفيزهم على الاجتهاد خلال الفترة المقبلة بهدف التحضير الجيد للقاء، كما يحضر محمود الخطيب رئيس النادى المران لتحفيز اللاعبين قبل السفر إلى تونس خاصة بعد إعتذاره عن رئاسة البعثة.

ويفاضل مجلس الادارة بين الثنائى خالد مرتجى وخالد الدرندلى لاختيار واحد منهما لرئاسة البعثة فيما تقرر سفر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إلى تونس يوم 13 من الشهر الجارى للتنسيق بخصوص اقامة بعثة الاهلى ومعاينة ملعب التدريب وفندق الاقامة على أن يكون في استقبال البعثة في المطار بتونس.

فيما رصدت ادارة النادى مكافآت خاصة للاعبين في حالة الفوز على الترجى بخلاف المكافات التي تنص عليها اللائحة وذلك لتشجيعهم على الظهور بمستوى جيد والعودة بنتيجة إيجابية تسهل من المهمة قبل لقاء العودة .