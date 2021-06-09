شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب: سلة الزمالك استحق الفوز على الجزيرة.. ونسعى للوصول إلى النهائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك سعادته عقب الفوز على فريق الجزيرة أمس في أول مباراة بنصف نهائي دوري السوبر، موضحا أنه كان متوقعا أن تكون المباراة صعبة خاصةً بعد عودة الفريق من البطولة الإفريقية وعامل الإجهاد ونشوة الفرحة.

أضاف عبد الوهاب، أن رجال سلة الزمالك استطاعوا ان يقدموا دفاعا قويا في الربع الرابع ويحولوا النتيجة إلى صالحنا، موجها التهنئة لجماهير نادي الزمالك العظيمة.

كان سلة الزمالك قد فاز أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 85/83 فى أولى مباريات الـ best of 5 من دورى السوبر والتى أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وجاءت المباراة التى اقيمت أمس، مثيرة بين الفريقين بعد تقدم الزمالك في الربع الأول بنتيجة 27/18 فيما تقدم الجزيرة في الربع الثاني بنتيجة 38/35 وواصل الجزيرة تقدمه في الربع الثالث بنتيجة 60/62، قبل أن يعود الزمالك للتقدم مرة أخرى وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 85/83.