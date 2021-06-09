شكرا لقرائتكم خبر عن لبيب: ارض اكتوبر ملك الزمالك ونعمل على حل الأزمة.. وندرس 3 عروض لإنشاء شركة الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تهنئة خاصة لأبطال فريق كرة السلة بالزمالك، والذي حصل على أول بطولة إفريقية تحت رعاية NBA والتي لها صدى كبير كونها الأولى من نوعها.

أضاف لبيب أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الأجهزة الفنية بالنادي، كاشفا عن أن عدد اللاعبين داخل النشاط الرياضي في النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والناشئين يصل إلى 6000 لاعبا في كل الألعاب و650 فردا في الأجهزة الفنية و 2000 لاعبا بالأكاديميات.

كما أشار لبيب، إلى أن أرض النادي في 6 أكتوبر تم تسديد مستحقاتها بالكامل، وهي ملك للنادي مؤكدا أن فرع أكتوبر تم تخصيص 100 فدان في التسعينيات ثم تم استبدالها بـ 129 فدانا وتم تحرير مبلغ بقيمة 27 مليون جنيه بالكامل، وأول مبلغ دفع من قيمتها في 31 مايو 2007 وأخر دفعة كانت في 31 مايو 2020.

وأوضح الكابتن حسين لبيب أن اللجنة تسلمت عملها في مايو، ووجدت المهلة الممنوحة قد انتهت في مارس مضيفا أن المشكلة ستحل وهي الآن في مرحلة كيفية التنفيذ ولدينا ملف من الإنتاج الحربي، وتمت مخاطبة وزارة الإسكان لمنح مهلة جديدة، والتفاوض مستمر لإنشاء فرع للنادي يليق بالزمالك.

وكشف لبيب عن مصير شركة كرة القدم مؤكدا أن هناك 3 شركات ندرس معها هذا الأمر وفي خلال شهر ونصف ستكون هناك بيانات واضحة حول الأمر والبدء في فعاليات إنشاء شركة الكرة.

وعن مصير بعض العضويات شدد لبيب على أن الزمالك يتعامل وفقا للائحة الاسترشادية، وهذه اللائحة تسمح بتسديد العضويات في آخر 4 سنوات، وأرسلنا للوزارة من أجل السماح بأن تكون هناك مدة من خمس إلى ثماني سنوات للتسديد ولدينا نحو 5500 عضو في هذا الملف ونأمل في أن تحل لتدخل إلى خزينة النادي مبالغ أكبر.

كما كشف الكابتن حسين لبيب عن السياسة الإعلامية للنادي، مؤكدا أن هذا الملف في يد أحد الإعلاميين الكبار، والذي سيضع سياسة موحدة لكل من القناة والموقع والمجلة والسوشيال ميديا لتكون الأمور أفضل في الفترة المقبلة.