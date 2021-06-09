شكرا لقرائتكم خبر عن تخطيط الأهلى توصى بتجديد عقد السولية عقب مواجهتى الترجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، بضرورة تجديد عقدعمرو السولية لاعب الفريق عقب مواجهتى الترجى المقرر لهما يومى 19 و26 يونيو فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وذلك لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التى تغازل اللاعب للانتقال اليها خاصة أن السولية يحق له التوقيع لاى نادى فى يناير المقبل، وشدد لجنة التخطيط بضرورة ترضية اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية بالفريق وحاجة الجهاز الفنى لجهودة خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف الأهلى تدريبات غدا الخميس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام بعد عناء الفترة الماضية التى شهدت خوض الفريق العديد من المباريات على الصعيدين المحلى والأفريقي وفضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى منح الفريق راحة طويلة لتجنب الاصابات قبل السفر الى تونس يوم 15 يونيو لمواجهة الترجى يوم 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .