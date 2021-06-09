شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤدى تدريباتة على فترتين خلال التوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى إقامة التدريبات فترتين خلال الأيام المقبلة للوصول باللاعبين الى أعلى فورمة خلال فترة التوقف لتجهيزهم جيدا لاستئناف المباريات الرسمية.

كما كثف إيهاب جلال المدير الفنى من جلساتة مع اللاعبين لتشجيعهم على الاجتهاد خلال المباريات المقبلة لتحقيق الانتصارات وجمع أكبر عدد من النقاط لانهاء الموسم فى مركز متقدم بجدول الدورى، فيما أدى حسين السيد وعبدالله جمعة ومروان شوقى وعمر هنيدى ومحمد مصيلحى تدريبات تأهيلية تحت اشراف الجهاز الطبى.

وتضمنت التدريبات الأخيرة للفريق التركيز على التسليم والتسلم إضافة للضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء بجانب مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية على المرمى.

كما شمل المران الذي حضره على أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية على مجموعة من الوحدات البدنية سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبي الفريق.