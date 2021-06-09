شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته فى الخامسة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

واتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرار بخوض مباراة ودية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة غدا الخميس على ملعب نادي الترسانة في تمام الرابعة مساء ضمن استعدادات الأبيض لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 55 نقطة.