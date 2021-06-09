شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يحصلون على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولو المهمات، ظهر اليوم الأربعاء، على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمقر النادي.

جاء ذلك بعد التنسيق بين مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، حفاظًا على صحة اللاعبين والجهاز الفني.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على الجرعة الثانية مطلع شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها 16 يونيو الجاري، في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.