شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل حسين الشحات.. نجم النصر السعودي يقترب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية سعودية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد صفقة تبادلية بين الأهلي المصري والنصر السعودي.

وسيحصل الفريق السعودي علي خدمات حسين الشحات مقابل رحيل عبد الرازق حمد الله إلى نادي القرن الإفريقي.

وتسبب الخبر في حالة جدل على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين جماهير النصر وشكك الإعلامي السعودي سعيد يوسف في جدية المعلومات معتبراً أن حمد الله لايمكن الاستغناء عنه.

فيما أكد الإعلامي عدنان جستينه أن إدارة النصر تسعى إلى تسويق هداف الفريق عبد الرازق حمد الله بعد ضم فينست أبو بكر في الانتقالات الصيفية الحالية وذلك عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر».

ويعاني حسين الشحات من انتقادات مستمره منذ قدومه من فريق العين بسبب عدم تقديم الأداء المنتظر منه رغم مشاركته في 26 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف (5 تمريرات حاسمة - 5 أهداف).

ويعد عبد الرازق حمد الله من أبرز مهاجمي فريق النصر والسعودية وتمكن من تسجيل 11 هدف خلال 15 مباراة لعبها في الدوري و4 أهداف من خلال 6 مشاركات في بطولة دوري أبطال آسيا.