شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات بطولة شباب الأهلي لكرة القدم الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بطولة نادي شباب الأهلي لكرة القدم الإلكترونية في لعبة فيفا 21 منافساتها والتي نظمتها "ڤي سلاش للرياضات الإلكترونية" بالتعاون مع نادي شباب الأهلي وتحت إشراف جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وشهد البطولة عشاق كرة القدم الإلكترونية من الشباب والناشئين التي أقيمت في إحدى قاعات نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص وحيث حقق المركز الأول اللاعب عمر الحمادي والذي سيمثل نادي شباب الاهلي في الموسم القادم في دوري الخليج العربي الإلكتروني، وأحرز المركز الثاني اللاعب راشد الزعابي، في حين حقق المركز اللاعب خالد نبيل.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعة الإمارات للرياضات الإلكترنية، بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي على استضافة البطولة وحرصه على استقطاب ممارسي هذه اللعبة من الشباب والناشئين وتقديم الجوائز لهم، وشكر الطاهر شركة "زمزم ديستربيوشن" و"ڤي سلاش" للرياضات الإلكترونية على مساهمتهم الفعالة في إنجاح البطولة.

وأوضح محمد البنّاء، الرئيس التنفيذي لـ"ڤي سلاش" ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة شهدت مشاركة 200 لاعب من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيمت التصفيات الأولية عبر "الأونلاين"، والتصفيات النهائية - دور 8 "أوفلاين" وباتخاذ كافة التدابير الاحترازية.