«دبي الرياضية» تستضيف سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف

لإثبات مكانة الدوري الإماراتي لهواة الجولف (EAGL) في مجال الجولف في دولة الإمارات، حصل الدوري على قناة دبي الرياضية كمذيع مضيف لحدث سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف المصغرة الافتتاحي في ملعب عقارات جميرا للجولف في 20 يونيو.

وستكون قناة دبي الرياضية، التي تقوم أيضاً بالتغطية الحية لبطولة جولة موانئ دبي العالمية وبطولة سوق دبي الحرة للتنس، هي المذيع المستضيف الحصري للحدث الكبير، الذي يعد تمهيدًا لبطولة الدوري الإماراتي لهواة الجولف الرئيسية في وقت لاحق من العام، سيكون الدوري القائم على الامتياز التجاري أول بطولة من نوعها يتم إجراؤها في لعبة الجولف العالمية.

سيشارك المذيع التلفزيوني والإذاعي جراهام كلوز معرفته من خلال واجبات التعليق، وستتاح للجماهير الدولية أيضًا فرصة مشاهدة البث المباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي للدوري الإماراتي لهواة الجولف مثل يوتيوب وفيسبوك، سيكون هناك ضيوف من المشاهير وقادة الأعمال المعروفين بالإضافة إلى تغطية منتدى الشرق الأوسط للجولف.

قال سوديش أجاروفال، مؤسس الدوري الإماراتي لهواة الجولف: «يعد البث المباشر جزءاً خاصاً جداً من مشروع الدوري الإماراتي لهواة الجولف الخاص بنا، وهو عرض بيع فريد بالنسبة لنا لأنه لم يتم بث أي حدث هواة آخر مثل هذا على الإطلاق».

وتابع: «نظراً لاتساع مساحة الملعب فإن تغطية لعبة الجولف الحية يمثل تحدياً، إنها مهمة ضخمة لتغطية ملعب الجولف ثم تحويله إلى بث مباشر. ومع ذلك أنا مقتنع بأنه سيميزنا عن أحداث الهواة الأخرى وسيوفر جوًا احترافياً سيعيشه جميع لاعبينا».

وستوفر بطولة السلسلة المصغرة المكونة من تسعة حفر، والتي ستقام على أساس 36 نقطة على امتداد 3397 ياردة على ملعب الجولف المصمم من قبل جريج نورمان، تجربة فريدة لما سيأتي لاحقاً هذا العام في حدث سلسلة الدوري الإماراتي لهواة الجولف الرئيسي.